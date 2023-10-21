Александр Щербенев: «Зенит» является фаворитом нашего матча, но это ничего не значит. Мяч круглый, и может все произойти»

Разыгрывающий « -Кубань» оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с « ».

– «Локомотив» неудачно провел стартовый отрезок чемпионата. У команды спад?

– Сами, если честно, пытаемся разобраться. Этот результат, естественно, не удовлетворяет нас. Поэтому пытаемся искать причину, выходить на победный уровень и показывать тот баскетбол, который мы привыкли показывать.

– Можно сказать, что «Зенит» – фаворит предстоящей встречи?

– Я бы сказал, что мы тоже были фаворитами перед встречей в Красноярске. Но, наверное, да, «Зенит» сейчас показывает более убедительный баскетбол. У нас начало сезона получилось не очень. Тем не менее, может быть, «Зенит» и является сейчас фаворитом, но это ничего не значит. Мяч круглый, и может все произойти. Главное – выходить, достойно играть и показывать характер. Вот что нужно. Уже, конечно, пора побеждать. Соскучились по победам. Очень хотим исправить сложившуюся ситуацию. При этом надо отметить, что мы успешно играли с «Зенитом» в прошлом сезоне.

– В чем видите ваше преимущество перед соперником?

– Оно должно быть в скорости. Мы должны агрессивно защищаться, бежать, играть более интенсивно. Потому что у них более возрастная, более опытная команда. То есть у нас свои плюсы, у них – свои.

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