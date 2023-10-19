Сергей Елевич о неудачах «Локо»: «Cамое главное – это анализ ошибок тренерским штабом. Не надо сваливать на игроков все, ищите причины и в себе»

Теги Сергей Елевич Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич считает, что «Локомотив-Кубань» скоро найдет свою игру.

Краснодарцы проиграли 4 из 5 матчей сезона.

«Честно говоря, неудачи «Локомотива» удивляют, потому что там действительно очень слаженный коллектив. В чем причина – сейчас сложно, наверное, сказать. Потому что по комплектованию составу и по тренерскому штабу команда должна быть очень сильна. В прошлом сезоне краснодарцы заслуживали первое место. Просто УНИКС оказался сильнее психологически. Так что я не думаю, что эти неудачи у команды будут носить затяжной характер. Там и российские игроки сильные, и легионеры хорошие.

Сейчас самое главное – это анализ ошибок тренерским штабом. Если ты найдешь их, все будет нормально. Не надо сваливать на игроков все. Ищите причины и в себе. Тренеры должны все анализировать и выявлять эти причины. Если найдешь ниточки, за которые нужно дергать, все в порядке будет в игре, если нет, то трудно придется. Но думаю, они должны справиться», – сказал Елевич «Матч ТВ».

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