Тобайас Харрис: «Eще никогда я не был так рад начать новый сезон»

Теги Филадельфия НБА Тобайас Харрис Баскетбол

Легкий форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис рад выступать под руководством нового главного тренера Ника Нерса.

«Каждый день мы на паркете, отрабатываем различные варианты действий, заготовки и наработки. Думаю, я еще никогда не был так рад начать сезон за всю свою карьеру. Все замечательно.

Каждый день, когда выходим на площадку, мы подталкиваем друг друга, прогрессируем, и я могу быть только рад этой возможности», – сказал Харрис The Philadelphia Inquirer.

31-летний Харрис, который вступает в свой 13-й сезон в Лиге, в минувшем сезоне набирал 14,7 очка и 5,7 подбора при 50,1% реализации с игры и 38,9% из-за дуги.

За сезон-2023/24 он заработает 39,3 млн долларов.

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1 комментарий

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Nikita Dorodenko
По заголовку подумал, что Хардена обменяли
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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