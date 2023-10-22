Тобайас Харрис: «Eще никогда я не был так рад начать новый сезон»

Легкий форвард «Филадельфии» рад выступать под руководством нового главного тренера Ника Нерса.

«Каждый день мы на паркете, отрабатываем различные варианты действий, заготовки и наработки. Думаю, я еще никогда не был так рад начать сезон за всю свою карьеру. Все замечательно.

Каждый день, когда выходим на площадку, мы подталкиваем друг друга, прогрессируем, и я могу быть только рад этой возможности», – сказал Харрис The Philadelphia Inquirer.

31-летний Харрис, который вступает в свой 13-й сезон в Лиге, в минувшем сезоне набирал 14,7 очка и 5,7 подбора при 50,1% реализации с игры и 38,9% из-за дуги.

За сезон-2023/24 он заработает 39,3 млн долларов.

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