Тобайас Харрис: «Тайриз Макси в этом сезоне совершит большой скачок»
Форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис поделился ожиданиями от партнера по команде Тайриза Макси в этом сезоне.
«Думаю, что он игрок уровня Матча всех звезд. Думаю, что он также продемонстрирует свои способности разыгрывающего.
Он отличный снайпер и умеет совершать сложные броски. Это впечатляет, особенно его умение забрасывать трехочковые после дриблинга и на высокой скорости.
Думаю, что в этом сезоне он совершит большой скачок», – сказал Харрис.
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