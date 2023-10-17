Тобайас Харрис: «Тайриз Макси в этом сезоне совершит большой скачок»

Теги Филадельфия НБА Тобайас Харрис Тайриз Макси Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис поделился ожиданиями от партнера по команде Тайриза Макси в этом сезоне.

«Думаю, что он игрок уровня Матча всех звезд. Думаю, что он также продемонстрирует свои способности разыгрывающего.

Он отличный снайпер и умеет совершать сложные броски. Это впечатляет, особенно его умение забрасывать трехочковые после дриблинга и на высокой скорости.

Думаю, что в этом сезоне он совершит большой скачок», – сказал Харрис.

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1 комментарий

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banderos
Но ведь... https://youtu.be/0xR8gQaaRyU?si=zZkA9UlGLKluhmKO&t=32
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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