Тобайас Харрис: «Тайриз Макси в этом сезоне совершит большой скачок»

Форвард «Филадельфии» поделился ожиданиями от партнера по команде в этом сезоне.

«Думаю, что он игрок уровня Матча всех звезд. Думаю, что он также продемонстрирует свои способности разыгрывающего.

Он отличный снайпер и умеет совершать сложные броски. Это впечатляет, особенно его умение забрасывать трехочковые после дриблинга и на высокой скорости.

Думаю, что в этом сезоне он совершит большой скачок», – сказал Харрис.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток