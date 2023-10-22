Ник Нерс: «Хочу, чтобы Тобайас Харрис был нацелен на набор очков. Нужно довести количество бросков с игры до 20»

Новый главный тренер «Филадельфии» высоко отозвался о форварде команды и рассказал, что готовит ему важную роль в своей системе.

«Он действительно умеет делать много всего, причем очень хорошо. Тобайас может пройти под кольцо, может попасть издали, может продавить оппонента в «посте».

Умеет играть в обороне и легко сменяется на другого игрока. Так что очень много положительных моментов.

Я хочу, чтобы он брал на себя броски. Хочу, чтобы Тобайас был нацелен на набор очков, чтобы я, как тренер, предоставил ему такие возможности и все такое. Ему пора привыкать к этому. Нужно довести количество бросков с игры до двадцати», – сказал Нерс.

Больше всего Харрис бросал с игры в сезоне-2019/20 – 16,3 попытки. В прошлом году этот показатель упал до 11,4.

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