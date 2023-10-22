Матеуш Понитка выбыл на несколько недель с травмой плеча

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Партизан Адриатическая лига Матеуш Понитка Баскетбол

Форвард «Партизана» Матеуш Понитка вылетел на три недели с травмой плеча, пишет сербская Mozzart Sport.

Поляк провел всего четыре официальных матча за белградский клуб и теперь пропустит два дерби против «Црвены Звезды».

Сербские клубы встретятся дважды за пять дней: 26 октября в Евролиге и 30 октября в Адриатической лиге.

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