«Партизан» интересуется Матеушем Пониткой

« » входит в число команд, заинтересованных в подписании форварда (29 лет, 198 см), сообщает журналист Totalbasket Христос Харпидис.

Ранее сообщалось, что « » предложила Понитке двухлетний контракт с зарплатой 600 000 евро за сезон.

Игрок подтвердил, что ведет переговоры с «Црвеной Звездой» и еще несколькими клубами.

Понитка покинул « », проведя за команду один сезон. Форвард набирал в 8,4 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

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