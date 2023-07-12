«Партизан» интересуется Матеушем Пониткой
«Партизан» входит в число команд, заинтересованных в подписании форварда Матеуша Понитки (29 лет, 198 см), сообщает журналист Totalbasket Христос Харпидис.
Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» предложила Понитке двухлетний контракт с зарплатой 600 000 евро за сезон.
Игрок подтвердил, что ведет переговоры с «Црвеной Звездой» и еще несколькими клубами.
Понитка покинул «Панатинаикос», проведя за команду один сезон. Форвард набирал в Евролиге 8,4 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.
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