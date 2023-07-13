«Партизан» объявил о переходе Матеуша Понитки

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Партизан Адриатическая лига Матеуш Понитка Баскетбол

Форвард Матеуш Понитка (29 лет, 198 см) официально подписал контракт с «Партизаном», сообщает пресс-служба клуба.

По информации СМИ, соглашение рассчитано на два года с опцией игрока.

У польского форварда были предложения от «Црвены Звезды» и «Маккаби Тель-Авив». Сообщалось, что «Црвена Звезда» предложила Понитке двухлетний контракт с зарплатой 600 000 евро за сезон.

Понитка покинул «Панатинаикос» после одного сезона в команде.

Форвард набирал в Евролиге 8,4 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч. В чемпионате Греции показатели составили 9,8 очка, 4,4 подбора и 3,1 передачи.

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