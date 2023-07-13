Матеуш Понитка договорился с «Партизаном» (Маттео Андреани)

Форвард Матеуш Понитка (29 лет, 198 см) подписал контракт с « », сообщает инсайдер Маттео Андреани.

У польского форварда были предложения от «Црвены Звезды» и «Маккаби Тель-Авив». Сообщалось, что «Црвена Звезда» предложила Понитке двухлетний контракт с зарплатой 600 000 евро за сезон.

Понитка покинул « » после одного сезона в команде.

Форвард набирал в 8,4 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

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