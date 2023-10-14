Чемпионат Франции. «Париж» – «Ле-Портель», «Нанси» встретится с «Метрополитаном» и другие матчи

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся семь матчей.

«Париж» примет «Ле-Портель», «Нанси» встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нанси – Метрополитан Дата проведения 14 октября, 17.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Лимож – Шоле Дата проведения 14 октября, 19.30, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Блуа – Дижон Дата проведения 14 октября, 22.00, «Le Jeu de Paume» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 6-0, Бурк – 5-1, Париж – 5-1, Нантер – 4-2, – 4-2, Виллербан – 4-2, Шоле – 3-2, Нанси – 3-2, Сен-Кантен – 3-2, – 3-3, – 3-3, Страсбур – 2-3, – 2-4, Блуа – 2-4, Роанн – 2-4, Ле-Портель – 1-5, Метрополитан – 0-6, Гравлин-Дюнкерк – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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