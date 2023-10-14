Чемпионат Франции. «Париж» – «Ле-Портель», «Нанси» встретится с «Метрополитаном» и другие матчи

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В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся семь матчей.

«Париж» примет «Ле-Портель», «Нанси» встретится с «Метрополитаном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Париж – Ле-Портель
Дата проведения
14 октября, 15.00, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Нанси – Метрополитан
Дата проведения
14 октября, 17.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Сен-Кантен
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Sportica»
Онлайн матча

Лимож – Шоле
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Элан Шалон – Ле-Ман
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Le Colisée»
Онлайн матча

Роанн – Страсбур
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Halle André-Vacheresse»
Онлайн матча

Блуа – Дижон
Дата проведения
14 октября, 22.00, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 6-0, Бурк – 5-1, Париж – 5-1, Нантер – 4-2, Лимож – 4-2, Виллербан – 4-2, Шоле – 3-2, Нанси – 3-2, Сен-Кантен – 3-2, Элан Шалон – 3-3, Ле-Ман – 3-3, Страсбур – 2-3, Дижон – 2-4, Блуа – 2-4, Роанн – 2-4, Ле-Портель – 1-5, Метрополитан – 0-6, Гравлин-Дюнкерк – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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