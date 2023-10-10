Чемпионат Франции. «Шоле» встретится со «Страсбуром»
Во вторник, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Шоле» дома встретится со «Страсбуром».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 октября, 22.00, «Salle de la Meilleraie»
Положение команд: Монако – 6-0, Бурк – 5-1, Париж – 5-1, Шоле – 3-1, Нантер – 4-2, Лимож – 4-2, Виллербан – 4-2, Нанси – 3-2, Сен-Кантен – 3-2, Элан Шалон – 3-3, Ле-Ман – 3-3, Дижон – 2-4, Блуа – 2-4, Роанн – 2-4, Страсбур – 1-3, Ле-Портель – 1-5, Метрополитан – 0-6, Гравлин-Дюнкерк – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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