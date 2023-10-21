Чемпионат Франции. «Метрополитан» против «Блуа», «Нантер» встретится с «Парижем» и другие матчи
В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся шесть матчей.
«Метрополитан» примет «Блуа», «Нантер» встретится с «Парижем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 21 октября, 17.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Palais des Sports Maurice Thorez»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Antarès»
- Дата проведения
- 21 октября, 19.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 21 октября, 20.00, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Положение команд: Монако – 7-0, Бурк – 5-2, Париж – 5-2, Нантер – 5-2, Виллербан – 4-3, Сен-Кантен – 4-2, Шоле – 4-2, Нанси – 4-2, Элан Шалон – 4-3, Лимож – 4-3, Страсбур – 3-3, Блуа – 3-4, Ле-Ман – 3-4, Дижон – 2-5, Роанн – 2-5, Ле-Портель – 2-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-7, Метрополитан – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда
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