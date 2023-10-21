Чемпионат Франции. «Метрополитан» против «Блуа», «Нантер» встретится с «Парижем» и другие матчи

Теги результаты Ле-Ман Нанси чемпионат Франции Метрополитан Элан Шалон Дижон Шоле Лимож Нантер Париж Бурк Блуа Сен-Кантен Баскетбол

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся шесть матчей.

«Метрополитан» примет «Блуа», «Нантер» встретится с «Парижем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Дижон – Элан Шалон
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Метрополитан – Блуа
Дата проведения
21 октября, 17.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Нантер – Париж
Дата проведения
21 октября, 19.30, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Ле-Ман – Шоле
Дата проведения
21 октября, 19.30, «Antarès»
Онлайн матча

Бурк – Лимож
Дата проведения
21 октября, 19.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Сен-Кантен – Нанси
Дата проведения
21 октября, 20.00, «Palais des Sports Pierre-Rate»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 7-0, Бурк – 5-2, Париж – 5-2, Нантер – 5-2, Виллербан – 4-3, Сен-Кантен – 4-2, Шоле – 4-2, Нанси – 4-2, Элан Шалон – 4-3, Лимож – 4-3, Страсбур – 3-3, Блуа – 3-4, Ле-Ман – 3-4, Дижон – 2-5, Роанн – 2-5, Ле-Портель – 2-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-7, Метрополитан – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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