Чемпионат Франции. «Метрополитан» против «Блуа», «Нантер» встретится с «Парижем» и другие матчи

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся шесть матчей.

«Метрополитан» примет «Блуа», «Нантер» встретится с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Блуа Дата проведения 21 октября, 17.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Нантер – Париж Дата проведения 21 октября, 19.30, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 7-0, – 5-2, Париж – 5-2, – 5-2, Виллербан – 4-3, Сен-Кантен – 4-2, Шоле – 4-2, Нанси – 4-2, – 4-3, – 4-3, Страсбур – 3-3, Блуа – 3-4, Ле-Ман – 3-4, Дижон – 2-5, Роанн – 2-5, Ле-Портель – 2-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-7, Метрополитан – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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