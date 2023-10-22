Леброн Джеймс о трештоке в свой адрес: «Однажды они все поймут»

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс не обеспокоен шумом со стороны.

Отвечая на вопрос о трештоке от «Наггетс» и других по отношению к нему, Джеймс выразил уверенность, что в один момент это пройдет.

«Однажды они все поймут», – сказал Джеймс, улыбаясь.

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