Леброн Джеймс о трештоке в свой адрес: «Однажды они все поймут»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс не обеспокоен шумом со стороны.

Отвечая на вопрос о трештоке от «Наггетс» и других по отношению к нему, Джеймс выразил уверенность, что в один момент это пройдет.

«Однажды они все поймут», – сказал Джеймс, улыбаясь.

«Лейкерс» откроют сезон-2023/24 гостевой игрой с «Денвером» 25 октября, 02:30 по мск.

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2 комментария

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NikolayOss
Ответ VKing24
Опять деда обижают(
И снова он заговорил цитатками из пабликов ВК.
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