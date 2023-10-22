Мэтт Барнс: «Никто не сможет повторить карьеру Джеймса. Я бы назвал это «лебронголетием»

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс в разговоре с журналистом Брэндоном Робинсоном поделился мнением, что никто не сможет повторить карьеру 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

«О, нет. Дело даже не в том, что Леброн еще в игре спустя 21 год, но каким образом он остается стабильным. Его статистика была просто потрясающей с тех пор, как мы узнали его еще подростком.

То, что он смог сделать в лиге за последние 21 год, я не думаю, что мы когда-нибудь увидим снова. Я бы назвал это «лебронголетием». Джеймс по-прежнему набирает 26-28 очков за игру в возрасте 38-39 лет, а уже 21-й сезон, и он все еще невероятен», – заявил Барнс.

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