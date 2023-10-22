Мэтт Барнс: «Никто не сможет повторить карьеру Джеймса. Я бы назвал это «лебронголетием»

Теги Леброн Джеймс Мэтт Барнс Лейкерс НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс в разговоре с журналистом Брэндоном Робинсоном поделился мнением, что никто не сможет повторить карьеру 4-кратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

«О, нет. Дело даже не в том, что Леброн еще в игре спустя 21 год, но каким образом он остается стабильным. Его статистика была просто потрясающей с тех пор, как мы узнали его еще подростком.

То, что он смог сделать в лиге за последние 21 год, я не думаю, что мы когда-нибудь увидим снова. Я бы назвал это «лебронголетием». Джеймс по-прежнему набирает 26-28 очков за игру в возрасте 38-39 лет, а уже 21-й сезон, и он все еще невероятен», – заявил Барнс.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthur Ugly
Lebrongoletie)))) - так и сказал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pets live
Ответ Arthur Ugly
Lebrongoletie)))) - так и сказал
согласен, это забавно)))
но чтобы остальные были спокойны вот перевод: "Brongevity"
от слова longevity - долголетие
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий