Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый игрок НБА в 2023 году по версии Forbes, Стефен Карри – на 2-м месте
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком НБА в 2023 году по версии Forbes.
По подсчетам издания, совокупный доход четырехкратного чемпиона лиги в текущего году составил 117,6 миллиона долларов. Из них 47,6 млн — зарплата в НБА, а 70 млн — доход, получаемый за пределами площадки.
В первую тройку рейтинга также вошли Стефен Карри (101,9 млн) и Кевин Дюрэнт (91,4 млн).
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2023 году:
1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 117,6 млн долларов (47,6 млн – на площадке; 70 млн – за ее пределами).
2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 101,9 млн (51,9 млн; 50 млн).
3. Кевин Дюрэнт («Финикс») — 91,4 млн (46,4 млн; 45 млн).
4. Яннис Адетокумбо («Милуоки») — 85,6 млн (45,6 млн; 40 млн).
5. Дэмиан Лиллард («Милуоки») — 63,6 млн (45,6 млн; 18 млн).
6. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 61,2 млн (43,2 млн; 18 млн).
7. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») — 57,6 млн (47,6 млн; 10 млн).
7. Джеймс Харден («Филадельфия») — 57,6 млн (35,6 млн; 22 млн).
9. Джимми Батлер («Майами») — 55,2 млн (45,2 млн; 10 млн).
10. Пол Джордж («Клипперс») — 54,6 млн (45,6 млн; 9 млн).
10. Никола Йокич («Денвер») — 54,6 млн (47,6 млн; 7 млн).
Кто выше: Кевин Дюрэнт или Леброн Джеймс? Джеймс Харден или Демар Дерозан?
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но его позиции в лиге от этого не слабее
Неужели рынок настолько гигантский, что это все рекламные контракты? Или там пассивные доходы от прироста капитала учитываются? Если так, то вопросов нет