Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый игрок НБА в 2023 году по версии Forbes, Стефен Карри – на 2-м месте

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком НБА в 2023 году по версии Forbes.

По подсчетам издания, совокупный доход четырехкратного чемпиона лиги в текущего году составил 117,6 миллиона долларов. Из них 47,6 млн — зарплата в НБА, а 70 млн — доход, получаемый за пределами площадки.

В первую тройку рейтинга также вошли (101,9 млн) и Кевин Дюрэнт (91,4 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2023 году:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 117,6 млн долларов (47,6 млн – на площадке; 70 млн – за ее пределами).

2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 101,9 млн (51,9 млн; 50 млн).

3. Кевин Дюрэнт («Финикс») — 91,4 млн (46,4 млн; 45 млн).

4. («Милуоки») — 85,6 млн (45,6 млн; 40 млн).

5. («Милуоки») — 63,6 млн (45,6 млн; 18 млн).

6. («Голден Стэйт») — 61,2 млн (43,2 млн; 18 млн).

7. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») — 57,6 млн (47,6 млн; 10 млн).

7. Джеймс Харден («Филадельфия») — 57,6 млн (35,6 млн; 22 млн).

9. («Майами») — 55,2 млн (45,2 млн; 10 млн).

10. Пол Джордж («Клипперс») — 54,6 млн (45,6 млн; 9 млн).

10. Никола Йокич («Денвер») — 54,6 млн (47,6 млн; 7 млн).

Самые дорогие игроки НБА-2023

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