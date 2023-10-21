Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый игрок НБА в 2023 году по версии Forbes, Стефен Карри – на 2-м месте

Теги Леброн Джеймс НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Джеймс Харден Пол Джордж Джимми Батлер Клэй Томпсон Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком НБА в 2023 году по версии Forbes.

По подсчетам издания, совокупный доход четырехкратного чемпиона лиги в текущего году составил 117,6 миллиона долларов. Из них 47,6 млн — зарплата в НБА, а 70 млн — доход, получаемый за пределами площадки.

В первую тройку рейтинга также вошли Стефен Карри (101,9 млн) и Кевин Дюрэнт (91,4 млн).

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НБА в 2023 году:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 117,6 млн долларов (47,6 млн – на площадке; 70 млн – за ее пределами).

2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 101,9 млн (51,9 млн; 50 млн).

3. Кевин Дюрэнт («Финикс») — 91,4 млн (46,4 млн; 45 млн).

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки») — 85,6 млн (45,6 млн; 40 млн).

5. Дэмиан Лиллард («Милуоки») — 63,6 млн (45,6 млн; 18 млн).

6. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 61,2 млн (43,2 млн; 18 млн).

7. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») — 57,6 млн (47,6 млн; 10 млн).

7. Джеймс Харден («Филадельфия») — 57,6 млн (35,6 млн; 22 млн).

9. Джимми Батлер («Майами») — 55,2 млн (45,2 млн; 10 млн).

10. Пол Джордж («Клипперс») — 54,6 млн (45,6 млн; 9 млн).

10. Никола Йокич («Денвер») — 54,6 млн (47,6 млн; 7 млн).

Самые дорогие игроки НБА-2023

Кто выше: Кевин Дюрэнт или Леброн Джеймс? Джеймс Харден или Демар Дерозан?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но его позиции в лиге от этого не слабее

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Свежий
Эх, Лиллард обломал первую пятерку своим присутствием, так бы топ-5 по кэшу были бы все с гайками, а оставшиеся 5 — нет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
по части имиджа, только к Стэфу и Николе нет вопросов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forza
Поражает, как много игроки зарабатывают вне контрактов. Я понимаю Леброн и Карри. 0 удивления. Но откуда эти миллионы у Клея, Лилларда и прочих?

Неужели рынок настолько гигантский, что это все рекламные контракты? Или там пассивные доходы от прироста капитала учитываются? Если так, то вопросов нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tm.andreev@icloud.com
Ответ Свежий
Эх, Лиллард обломал первую пятерку своим присутствием, так бы топ-5 по кэшу были бы все с гайками, а оставшиеся 5 — нет.
Переход дает о себе знать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blooooomka
Ответ Свежий
Эх, Лиллард обломал первую пятерку своим присутствием, так бы топ-5 по кэшу были бы все с гайками, а оставшиеся 5 — нет.
здравствуйте, поменяй вместо Лилларда либо Клея , либо Йокича ( хоть один во второй пятёрке будет с гайкой) на твой выбор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий