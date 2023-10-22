Торин Принс выйдет в старте «Лейкерс» в матче против «Денвера»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Торин Принс Джарред Вандербилт Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм в преддверии начала регулярного сезона заявил, что форвард Торин Принс выйдет в стартовой пятерке команды в матче против «Денвера». Ожидается, что он присоединится к Д’Анджело Расселлу, Остину Ривзу, Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису.

Как отметил Хэм, частично его решение было «связано с обстоятельствами». Джарред Вандербилт пропустил последние пять предсезонных матчей из-за боли в пятке левой ноги. Он вернется «со дня на день», хотя Хэм сказал, что он «более чем вероятно» пропустит матч с «Наггетс».

«Лейкерс» откроют сезон-2023/24 гостевой игрой с «Денвером» 25 октября, 02:30 по мск.

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1 комментарий

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Ivan Kuzmenyuk
Ожидаемо. Принс и Вэндо - два отличных дифенсив стоппера с трёшкой. Находка для этого состава.
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