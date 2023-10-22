Торин Принс выйдет в старте «Лейкерс» в матче против «Денвера»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм в преддверии начала регулярного сезона заявил, что форвард выйдет в стартовой пятерке команды в матче против «Денвера». Ожидается, что он присоединится к Д’Анджело Расселлу, , и .

Как отметил Хэм, частично его решение было «связано с обстоятельствами». Джарред Вандербилт пропустил последние пять предсезонных матчей из-за боли в пятке левой ноги. Он вернется «со дня на день», хотя Хэм сказал, что он «более чем вероятно» пропустит матч с «Наггетс».

« » откроют сезон-2023/24 гостевой игрой с «Денвером» 25 октября, 02:30 по мск.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда