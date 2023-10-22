TNT оставил без внимания действующих чемпионов «Наггетс» в промо сезона
Телеканал TNT в промо сезона-2023/24 НБА оставил без внимания чемпионов НБА-2023 «Наггетс».
В рекламе по телевидению TNT, объявляя о начале сезона во вторник, представил постер из звезд НБА: Леброна Джеймса, Стефена Карри, Кевина Дюрэнта и Джейсона Тейтума.
Это заметил обозреватель «Денвера» Вик Ломбарди: «О, а еще чемпионы НБА. Они тоже играют».
«Наггетс» примут «Лейкерс» в первом матче регулярки, затем «Уорриорз» встретятся с «Санз». «Бостон» Тейтума сыграет лишь в среду.
Фото: соцсети обозревателя «Денвера» Вика Ломбарди
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