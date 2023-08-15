Дерек Фишер будет тренировать школьную команду своего сына и сыновей Мэтта Барнса

Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер стал главным тренером команды школы Энсино Креспи, за которую играют его сын Дрю, а также сыновья-близнецы , Картер и Айзейя.

В понедельник Фишер провел первую встречу с игроками и родителями.

Напомним, что в 2015 году Барнс, игравший тогда за «Мемфис», напал на Фишера, узнав, что тот состоит в романтических отношениях с его бывшей женой Глорией Гован. Фишер на тот момент был главным тренером «Нью-Йорка». Он не стал выдвигать обвинения против бывшего одноклубника.

Спустя год Барнс заявил, что больше не держит зла на Фишера, который играет важную роль в жизни его супруги и сыновей, но не уважает его как мужчину.

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