Дерек Фишер будет тренировать школьную команду своего сына и сыновей Мэтта Барнса

Теги Мэтт Барнс НБА Дерек Фишер фото Баскетбол

Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер стал главным тренером команды школы Энсино Креспи, за которую играют его сын Дрю, а также сыновья-близнецы Мэтта Барнса, Картер и Айзейя.

В понедельник Фишер провел первую встречу с игроками и родителями.

Напомним, что в 2015 году Барнс, игравший тогда за «Мемфис», напал на Фишера, узнав, что тот состоит в романтических отношениях с его бывшей женой Глорией Гован. Фишер на тот момент был главным тренером «Нью-Йорка». Он не стал выдвигать обвинения против бывшего одноклубника.

Спустя год Барнс заявил, что больше не держит зла на Фишера, который играет важную роль в жизни его супруги и сыновей, но не уважает его как мужчину.

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2 комментария

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Maturmalai
Дослужился с главного тренера Никс до тренера школьной команды. Спасибо товарищу Филу Жексону за эти незабываемые полсезона. Чуйка дзен-мастера не подкачала.
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Мишкина Лысина
У Барнса и Фишера поди еще разбери кто чей сын
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