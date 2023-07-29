Тайрон Лю: «Лейкерс» 2001 года – лучшая команда в истории»

Главный тренер «Клипперс» в подкасте «All The Smoke» и Стивена Джексона заявил о том, что чемпионские « » образца 2001 года являются лучшей командой всех времен.

Барнс: Команда 2001 года, одна из лучших, если не самая лучшая за все времена?

Лю: Лучшая команда всех времен, это точно. Тех «Лейкерс» не обыграть никому.

Партнерами Лю в той команде «озерников» были и ’Нил.

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