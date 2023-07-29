Тайрон Лю: «Лейкерс» 2001 года – лучшая команда в истории»

Теги Тайрон Лю Мэтт Барнс Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю в подкасте «All The Smoke» Мэтта Барнса и Стивена Джексона заявил о том, что чемпионские «Лейкерс» образца 2001 года являются лучшей командой всех времен.

Барнс: Команда 2001 года, одна из лучших, если не самая лучшая за все времена?

Лю: Лучшая команда всех времен, это точно. Тех «Лейкерс» не обыграть никому.

Партнерами Лю в той команде «озерников» были Кобе Брайант и Шакил О’Нил.

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4 комментария

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Сергей Орлов
Какая чушь)
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Ocelot
дело вкуса конечно, но я бы даже согласился - лучший перформанс в ПО (наряду с ГСВ), три чемпионства подряд (это было второе) такое резюме точно позволяет им претендовать на звание лучшей в истории
хотя конечно здесь все субъективно и претендентов там тоже хватает, те же ГСВ, Чикаго, Сперс с Данканом, Шоутайм Лейкерс и тд.
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Tim Timson
шоу 3 наримана)
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