Тайрон Лю: «Лейкерс» 2001 года – лучшая команда в истории»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю в подкасте «All The Smoke» Мэтта Барнса и Стивена Джексона заявил о том, что чемпионские «Лейкерс» образца 2001 года являются лучшей командой всех времен.
Барнс: Команда 2001 года, одна из лучших, если не самая лучшая за все времена?
Лю: Лучшая команда всех времен, это точно. Тех «Лейкерс» не обыграть никому.
Партнерами Лю в той команде «озерников» были Кобе Брайант и Шакил О’Нил.
«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн
хотя конечно здесь все субъективно и претендентов там тоже хватает, те же ГСВ, Чикаго, Сперс с Данканом, Шоутайм Лейкерс и тд.