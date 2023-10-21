Яннис Сферопулос станет главным тренером «Црвены Звезды»
Яннис Сферопулос будет руководить «Црвеной Звездой» до конца текущего сезона, сообщает Telegraf.rs.
56-летний греческий специалист сменит Душко Ивановича на посту главного тренера сербской команды.
«Црвена Звезда» уволила Ивановича после четырех туров Евролиги. Белградская команда обыграла «Виллербан» в первом туре Евролиги, после чего потерпела три поражения подряд – от «Жальгириса» в Каунасе, от «Монако» дома и от «Виртуса» в Болонье.
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