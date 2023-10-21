Яннис Сферопулос станет главным тренером «Црвены Звезды»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Црвена Звезда чемпионат Сербии Адриатическая лига Яннис Сферопулос Баскетбол

Яннис Сферопулос будет руководить «Црвеной Звездой» до конца текущего сезона, сообщает Telegraf.rs.

56-летний греческий специалист сменит Душко Ивановича на посту главного тренера сербской команды.

«Црвена Звезда» уволила Ивановича после четырех туров Евролиги. Белградская команда обыграла «Виллербан» в первом туре Евролиги, после чего потерпела три поражения подряд – от «Жальгириса» в Каунасе, от «Монако» дома и от «Виртуса» в Болонье.

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1 комментарий

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felix_r
А Душко так уверенно смотрелся в предсезонке
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