Яннис Сферопулос станет главным тренером «Црвены Звезды»

Яннис Сферопулос будет руководить «Црвеной Звездой» до конца текущего сезона, сообщает Telegraf.rs.

56-летний греческий специалист сменит на посту главного тренера сербской команды.

« » уволила Ивановича после четырех туров . Белградская команда обыграла «Виллербан» в первом туре Евролиги, после чего потерпела три поражения подряд – от «Жальгириса» в Каунасе, от «Монако» дома и от «Виртуса» в Болонье.

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