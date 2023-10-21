Неманя Недович может пропустить матч против «Партизана» из-за травмы спины

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Неманя Недович получил травму спины, из-за чего не смог выйти на паркет во второй половине проигранного матча против «Виртуса» (79:85).

32-летний серб, скорее всего, пропустит следующий матч команды в Евролиге против «Партизана». Сербское дерби состоится 26 октября.

«Црвена Звезда» потерпела три поражения подряд в Евролиге.

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