Четыре болельщика «Црвены Звезды» попали в больницу после нападения фанатов в Болонье

Четыре болельщика «Црвены Звезды», которые приехали в Болонью в пятницу на матч 4-го тура против « », подверглись нападению фанатов в итальянском городе, сообщает Sport Klub.

Один из болельщиков получил серьезные травмы головы и перелом руки, трое других отделались легкими травмами.

Пострадавшие — молодые люди лет двадцати — прибыли в Болонью из Белграда, Ниццы и . Поскольку билеты найти не удалось, они решили посмотреть матч на съемной квартире недалеко от арены PalaDozza.

Нападение произошло, когда они пошли в ближайший магазин за едой и напитками. Предполагается, что кто-то сообщил нападавшим о присутствии болельщиков «Звезды». Через десять минут их поджидали на улице от 30 до 40 фанатов «Ромы», которые напали на них с дубинками, ремнями и молотками. Болельщиков спасли прибывшие на место местные полицейские.

После игры представители «Црвены Звезды» узнали о происшествии и предложили помощь пострадавшим болельщикам. Итальянская полиция начала расследование.

Предполагается, что нападение стало возмездием за инцидент, произошедший в феврале прошлого года, когда болельщики «Звезды» напали на болельщиков «Ромы» после матча Серии А между «Ромой» и «Эмполи». Corriere della Sera сообщала, что сербские фанаты окружили автомобиль с римскими ультрас. В результате двое итальянцев получили ранения.

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