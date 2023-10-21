«Црвена Звезда» уволила Душко Ивановича

Теги Црвена Звезда Баскетбол

«Црвена Звезда» уволила главного тренера Душко Ивановича после четырех туров Евролиги.

По информации Meridian Sport, греческий специалист Яннис Сферопулос является главным претендентом на освободившееся место.

Иванович сменил Владимира Йовановича 11 ноября 2022 года и заключил контракт с белградским клубом до конца сезона-2023/24. Под руководством Ивановича «Звезда» потерпела поражение в финале Адриатической лиги от «Партизана», завоевала чемпионский титул в сербской лиге, а также в Кубке Радивоя Корача.

«Црвена Звезда» обыграла «Виллербан» в первом туре Евролиги, после чего потерпела три поражения подряд – от «Жальгириса» в Каунасе, от «Монако» дома и от «Виртуса» в Болонье.

66-летний Иванович был уволен менее чем за неделю до матча с «Партизаном» в рамках Евролиги (26 октября). 30 октября команды снова встретятся в Адриатической лиге.

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