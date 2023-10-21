«Црвена Звезда» уволила Душко Ивановича

«Црвена Звезда» уволила главного тренера после четырех туров .

По информации Meridian Sport, греческий специалист Яннис Сферопулос является главным претендентом на освободившееся место.

Иванович сменил Владимира Йовановича 11 ноября 2022 года и заключил контракт с белградским клубом до конца сезона-2023/24. Под руководством Ивановича «Звезда» потерпела поражение в финале лиги от «Партизана», завоевала чемпионский титул в сербской лиге, а также в Кубке Радивоя Корача.

« » обыграла «Виллербан» в первом туре Евролиги, после чего потерпела три поражения подряд – от «Жальгириса» в Каунасе, от «Монако» дома и от «Виртуса» в Болонье.

66-летний Иванович был уволен менее чем за неделю до матча с «Партизаном» в рамках Евролиги (26 октября). 30 октября команды снова встретятся в Адриатической лиге.

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