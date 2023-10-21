Миленко Богичевич после поражения «Автодора» от ЦСКА: «Не упали в грязь лицом»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич остался доволен большей частью матча против ЦСКА (73:85) и считает, что его команда не упала в грязь лицом во встрече с сильным соперником.

«Не могу сказать, что доволен второй четвертью матча, у нас были небольшие проблемы с фолами. Конечно, этим не могу быть удовлетворен, но все остальные четверти играли довольно стабильно и хорошо.

Доволен некоторыми моментами матча, особенно тем, как работали в защите и нападении. В целом, совершенствуемся и делаем шаги вперед.

Сегодня играли против действительно сильного соперника, но мы и не упали в грязь лицом», – сказал Богичевич.

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