Единая лига ВТБ. «Автодор» сыграет с ЦСКА

Теги результаты ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Баскетбол

В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» примет московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Автодор – ЦСКА
Дата проведения
21 октября, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 4-0, УНИКС – 3-0, Руна – 4-1, Нижний Новгород – 3-1, Зенит – 3-2, Енисей – 3-2, Самара – 3-2, Астана – 1-1, Уралмаш – 2-3, Парма – 1-3, Автодор – 1-3, Локомотив-Кубань – 1-4, МБА – 1-4, Минск – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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2 комментария

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alexsem69
Уверен, Автодор даст бой💪
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RusLoko
Легендарное противостояние💪Вперёд, Автодор! ⚫⚪Вперёд, Саратов! 💪
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