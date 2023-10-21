Единая лига ВТБ. «Автодор» сыграет с ЦСКА
В субботу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» примет московский ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 16.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: ЦСКА – 4-0, УНИКС – 3-0, Руна – 4-1, Нижний Новгород – 3-1, Зенит – 3-2, Енисей – 3-2, Самара – 3-2, Астана – 1-1, Уралмаш – 2-3, Парма – 1-3, Автодор – 1-3, Локомотив-Кубань – 1-4, МБА – 1-4, Минск – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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