Блэйк Гриффин: «Вышел на пару минут в Кливленде и умер. Рядом стоял Мобли – показалось, он еще даже не начинал бегать. Понял, что это конец карьеры»
Блэйк Гриффин вспомнил момент, когда осознал, что пора завершать с НБА.
Бывший игрок НБА Блэйк Гриффин вспомнил момент, когда понял, что его баскетбольная карьера подошла к концу.
«Я тогда играл за «Бостон», мой последний сезон. Вышел на пару минут в Кливленде под занавес первой четверти, побегал туда-сюда. Против меня играл Эван Мобли. Вот он бросает, бежит назад, исполняет хук, бежит назад, добавляет сверху, снова бежит назад.
Наконец-то кто-то сфолил. Мы рядом во время штрафных. Я просто умираю. И смотрю на Мобли – показалось, что он еще даже не начинал бегать. Я такой: «Да что с тобой не так, парень?» – признался экс-форвард.
Шестикратный участник Матча звезд НБА провел последний игровой год в возрасте 33 лет (сезон-22/23).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports On Prime
