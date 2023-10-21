Эмил Райкович: «Никита Михайловский показал свой лучший матч в составе ЦСКА перед болельщиками, которые его хорошо знают»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после гостевой победы над «Автодором» (85:73) отметил хорошую игру бывшего игрока саратовской команды Никиты Михайловского, который набрал 9 очков и сделал 4 подбора.
«Прежде всего, хочу сказать, что очень доволен, тем как большинство наших игроков показали себя.
Особенно рад за Никиту Михайловского, который играл раньше за «Автодор». Он сегодня проявил себя и показал свой лучший матч в составе ЦСКА перед болельщиками, которые его хорошо знают. Безусловно, доволен и тем, как молодые игроки, такие как Руженцев и Карданахишвили играли сегодня.
В целом, было очень приятно работать в этой атмосфере, потому что и я сам был когда-то частью этого клуба. Конечно, большое спасибо и нашим болельщикам, которые приехали сегодня в Саратов, их поддержка была важна сегодня, и мы ее действительно ощутили», – сказал Райкович.
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