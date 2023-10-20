Эмил Райкович: «Автодор» уже показал, что является опасным соперником»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с «Автодором» в Единой лиге ВТБ.
«Автодор» уже показал, что является опасным соперником в этом сезоне. Они отлично сыграли с «Уралмашем», проиграли «Енисею» на последних секундах. Потому к встрече с саратовцами надо подойти ответственно и действовать собранно на протяжении всего матча», – считает Райкович.
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