Эмил Райкович: «Автодор» уже показал, что является опасным соперником»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с « » в лиге ВТБ.

«Автодор» уже показал, что является опасным соперником в этом сезоне. Они отлично сыграли с «Уралмашем», проиграли «Енисею» на последних секундах. Потому к встрече с саратовцами надо подойти ответственно и действовать собранно на протяжении всего матча», – считает Райкович.

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