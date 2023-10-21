Миленко Богичевич: «Матч с ЦСКА может послужить для «Автодора» огромной мотивацией»

Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с ЦСКА.

«В этот раз мы играем действительно против очень сильной команды. Я думаю, что этот матч может послужить для нас огромной мотивацией – бороться с хорошим соперником с громким именем и историей. Уверен, что наши ребята готовы показать хорошую энергию и качественную работу. Мы сделаем все возможное, чтобы провести отличную игру против сильного противника.

Сейчас команда чувствует себя хорошо. Конечно, морально нам непросто, после поражения на последних секундах в предыдущем матче команде нужно время восстановиться. Но также они осведомлены о своем сопернике. И думаю, что к субботе мы придем к совпадению эмоций и сосредоточенности, чтобы игра получилось хорошей», – заявил Богичевич.

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