Сын Кармело Энтони впервые вышел в старте в матче NCAA – 19 очков и 4 передачи при 8/11 с игры
Сын Кармело Энтони продемонстрировал высокий потенциал в матче NCAA.
Защитник Сиракьюз Киян Энтони впервые вышел в стартовой пятерке в матче NCAA. В активе 18-летнего баскетболиста 19 очков, 3 подбора и 4 передачи при 8/11 с игры за 29 минут.
«Орандж» крупно победили «Хорнетс» (83:43).
В дебютной встрече NCAA Энтони набрал 15 очков, 3 подбора и 3 передачи со скамейки.
Киян – сын прославленного игрока НБА Кармело Энтони и Лалы Васкес.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
