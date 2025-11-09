Сын Кармело Энтони впервые вышел в старте в матче NCAA – 19 очков и 4 передачи при 8/11 с игры

Сын Кармело Энтони продемонстрировал высокий потенциал в матче NCAA.

Защитник Сиракьюз Киян Энтони впервые вышел в стартовой пятерке в матче NCAA. В активе 18-летнего баскетболиста 19 очков, 3 подбора и 4 передачи при 8/11 с игры за 29 минут.

«Орандж» крупно победили «Хорнетс» (83:43).

В дебютной встрече NCAA Энтони набрал 15 очков, 3 подбора и 3 передачи со скамейки.

Киян – сын прославленного игрока НБА Кармело Энтони и Лалы Васкес.