«Сиксерс» подписали двусторонний контракт с Джавонте Смартом
«Филадельфия» преобразовала негарантированный 1-летний контракт с разыгрывающим Джавонте Смартом (24 года, 193 см) в двусторонний контракт.
Смарт ранее выступал за «Милуоки» и «Майами» на двусторонних контрактах. На счету разыгрывающего 17 матчей в НБА с показателями 3,0 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи за 12 минут на паркете в среднем за встречу.
Прошлый сезон Смарт провел в G-лиге за «Бирмингем».
Кто выше: Кевин Дюрэнт или Леброн Джеймс? Джеймс Харден или Демар Дерозан?
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