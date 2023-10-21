«Сиксерс» подписали двусторонний контракт с Джавонте Смартом

« » преобразовала негарантированный 1-летний контракт с разыгрывающим Джавонте Смартом (24 года, 193 см) в двусторонний контракт.

Смарт ранее выступал за «Милуоки» и «Майами» на двусторонних контрактах. На счету разыгрывающего 17 матчей в с показателями 3,0 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи за 12 минут на паркете в среднем за встречу.

Прошлый сезон Смарт провел в G-лиге за «Бирмингем».

Кто выше: Кевин Дюрэнт или Леброн Джеймс? Джеймс Харден или Демар Дерозан?