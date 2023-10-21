«Сиксерс» подписали двусторонний контракт с Джавонте Смартом

Теги переходы Филадельфия НБА Джавонте Смарт Баскетбол

«Филадельфия» преобразовала негарантированный 1-летний контракт с разыгрывающим Джавонте Смартом (24 года, 193 см) в двусторонний контракт.

Смарт ранее выступал за «Милуоки» и «Майами» на двусторонних контрактах. На счету разыгрывающего 17 матчей в НБА с показателями 3,0 очка, 1,4 подбора и 0,9 передачи за 12 минут на паркете в среднем за встречу.

Прошлый сезон Смарт провел в G-лиге за «Бирмингем».

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