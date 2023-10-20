«Сиксерс» хотят вернуть черные майки времен Аллена Айверсона

Теги Филадельфия НБА игровая форма Баскетбол

Обозреватель «Филадельфии» Кайл Ньюбек поделился информацией, что организация хочет вернуть черные джерси времен Аллена Айверсона.

«Я скажу следующее. Знаю, что в организации есть «важные» люди, которые активно добиваются того, чтобы черные майки Айверсона вернулись», – сказал Ньюбек в эфире подкаста PHLY Philadelphia Sixers Podcast.

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4 комментария

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dato akhaladze
Самая крутая их форма ИМХО
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Lay's
Щит, я ток изза это майки и полюбил нба)
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everyday4768
И в финал, как в 2001!
+3
0
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Skeleton64
Ну уж не чёрные, давайте говорить как цивилизованные люди. Форма афро-американского цвета с оторочкой нейтив-американского оттенка.
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