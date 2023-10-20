Обозреватель «Филадельфии» Кайл Ньюбек поделился информацией, что организация хочет вернуть черные джерси времен Аллена Айверсона.

«Я скажу следующее. Знаю, что в организации есть «важные» люди, которые активно добиваются того, чтобы черные майки Айверсона вернулись», – сказал Ньюбек в эфире подкаста PHLY Philadelphia Sixers Podcast.

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