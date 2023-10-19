«Црвена Звезда» побила рекорд клуба по посещаемости в Евролиге

Сербская «Црвена Звезда» превзошла рекорд клуба по посещаемости в матче . Сегодняшний матч против «Монако» в Белграде посетили 19 123 зрителя.

« » потерпела домашнее поражение со счетом 76:82. « » одержал первую победу в нынешнем сезоне Евролиги.

Майк Джеймс набрал 18 очков и сделал 11 передач. Четырехкратный участника Матча всех звезд НБА Кемба Уокер дебютировал за «Монако», набрав 2 очка за 10 минут на паркете.

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