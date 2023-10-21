Джоэл Эмбиид: «Если Тайриз Макси захочет стать лидером НБА по передачам, он сможет это сделать»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал 12 передач Тайриза Макси в предсезонном матче против «Атланты» (120:106).
«Если он захочет стать лидером лиги по передачам, он сможет это сделать, но это было круто.
Я просто хотел заставить всех двигаться и играть на нас двоих. Думаю, мы проделали неплохую работу. При этом мяч ни у кого не задерживался. Оно просто двигался», – сказал Эмбиид.
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