Джоэл Эмбиид: «Если Тайриз Макси захочет стать лидером НБА по передачам, он сможет это сделать»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал 12 передач Тайриза Макси в предсезонном матче против «Атланты» (120:106).

«Если он захочет стать лидером лиги по передачам, он сможет это сделать, но это было круто.

Я просто хотел заставить всех двигаться и играть на нас двоих. Думаю, мы проделали неплохую работу. При этом мяч ни у кого не задерживался. Оно просто двигался», – сказал Эмбиид.

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1 комментарий

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Михаил Опякин
Это дословный перевод? Угловато всё как-то, топорно
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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