Джоэл Эмбиид: «Если Тайриз Макси захочет стать лидером НБА по передачам, он сможет это сделать»

Центровой «Филадельфии» прокомментировал 12 передач в предсезонном матче против «Атланты» (120:106).

«Если он захочет стать лидером лиги по передачам, он сможет это сделать, но это было круто.

Я просто хотел заставить всех двигаться и играть на нас двоих. Думаю, мы проделали неплохую работу. При этом мяч ни у кого не задерживался. Оно просто двигался», – сказал Эмбиид.

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