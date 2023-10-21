Велимир Перасович: «В составе «Самары» практически каждый способен забить из-за дуги»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой» отметил, что соперник особенно опасен своими снайперами.

« » – очень серьезный соперник. Они показывают отличный баскетбол и занимают первое место в лиге по проценту реализации трехочковых бросков – почти 50% попаданий.

Практически каждый в составе самарцев способен забить из-за дуги. Нас ждет сложный матч», – заявил Перасович.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду