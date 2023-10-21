Велимир Перасович: «В составе «Самары» практически каждый способен забить из-за дуги»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович перед матчем Лиги ВТБ с «Самарой» отметил, что соперник особенно опасен своими снайперами.

«Самара» – очень серьезный соперник. Они показывают отличный баскетбол и занимают первое место в лиге по проценту реализации трехочковых бросков – почти 50% попаданий.

Практически каждый в составе самарцев способен забить из-за дуги. Нас ждет сложный матч», – заявил Перасович.

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