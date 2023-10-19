Велимир Перасович после победы над «Уралмашем»: «Каждая игра в этом чемпионате будет сложной»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над «Уралмашем» (94:67) заявил, что каждый матч в этом чемпионате будет сложным.

«Я счастлив и доволен, потому что мы одержали победу. «Уралмаш» – очень серьезная команда. В предыдущих матчах они продемонстрировали, что могут обыграть любого соперника. Их победы над «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» это доказали.

Сегодня мы с самого начала играли солидно. Да, у нас были некоторые проблемы под своим щитом. Но затем нам удалось сдержать их подборы в нападении и сыграть гораздо лучше. Если в первой половине они забрали восемь отскоков под нашим щитом, то после большого перерыва – только один. В этом вся разница.

Теперь нам нужно начинать думать о следующем матче. Каждая игра в этом чемпионате будет сложной», – сказал тренер.

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