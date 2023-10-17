Велимир Перасович: «После долгого перерыва УНИКСу нужен был этот матч с «Минском»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги встречи Лиги ВТБ с « » (97:49).

УНИКС, предыдущий матч которого с «Нижним Новгородом» пришлось перенести, добился самой крупной для себя выездной победы в истории («+48»).

«После первых пяти минут, когда мы начали медленно, нам удалось взять контроль над игрой. После долгого перерыва без матчей, без баскетбола, определенно нам нужна была эта игра, чтобы посмотреть, где мы находимся.

Сегодня во второй половине мы вложили энергию и игра, наконец, стала легкой для нас», – заявил Перасович.

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