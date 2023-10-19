Велимир Перасович: «Уралмаш» – очень опасный соперник»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от сегодняшнего матча Лиги ВТБ против «Уралмаша».

«Уралмаш» – очень опасный соперник. На старте сезона они обыграли два сильных клуба – «Зенит» в гостях и «Локомотив-Кубань» дома.

В составе дебютанта Единой Лиги ВТБ собраны атлетичные игроки. Эта команда обладает большим потенциалом и демонстрирует очень хороший баскетбол», – сказал Перасович.

Новички Единой Лиги ВТБ. Иван Лазарев – об «Уралмаше» и «Руне»