Тони Паркер: «Надеюсь, в понедельник Горди Херберт будет в «Виллербане»
«Виллербан» в пятницу отправил в отставку главного тренера Ти Джей Паркера после неудачного старта сезона.
По словам президента французского клуба Тони Паркера, основным кандидатом на освободившуюся должность является Горди Херберт, с которым уже достигнута договоренность.
«Надеюсь, в понедельник Горди Херберт будет в «Виллербане».
Я вел переговоры только с Серджо Скариоло и Хербертом. С Андреа Тринкьери мы вообще не разговаривали. Горди – основной кандидат, это правда. Надеюсь, нам удастся получить добро от немецкой федерации.
С Горди мы договорились о длине контракта и зарплате, обо всем. Остается договориться с федерацией», – заявил Паркер.
Ранее сообщалось, что Федерация баскетбола Германии не хочет давать Херберту разрешение на подписание контракта в Евролиге и совмещение работы в сборной и клубе.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Комментарии