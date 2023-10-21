Тони Паркер: «Надеюсь, в понедельник Горди Херберт будет в «Виллербане»

«Виллербан» в пятницу отправил в отставку главного тренера Ти Джей Паркера после неудачного старта сезона.

По словам президента французского клуба , основным кандидатом на освободившуюся должность является Горди Херберт, с которым уже достигнута договоренность.

«Надеюсь, в понедельник Горди Херберт будет в « ».

Я вел переговоры только с и Хербертом. С Андреа Тринкьери мы вообще не разговаривали. Горди – основной кандидат, это правда. Надеюсь, нам удастся получить добро от немецкой федерации.

С Горди мы договорились о длине контракта и зарплате, обо всем. Остается договориться с федерацией», – заявил Паркер.

Ранее сообщалось, что Федерация баскетбола Германии не хочет давать Херберту разрешение на подписание контракта в и совмещение работы в сборной и клубе.

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