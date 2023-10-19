Федерация баскетбола Германии не хочет разрешать Гордону Херберту возглавить «Виллербан»

Федерация баскетбола Германии не хочет давать Гордону Херберту разрешение на подписание контракта в и совмещение работы в сборной Германии и французском « », сообщает BasketNews.

Позиция федерации усложняет шансы Херберта на возвращение в Евролигу после 15-летнего отсутствия, учитывая его стремление сохранить должность в сборной Германии.

Под руководством Херберта Германия завоевала бронзовую медаль на Евробаскете-2022 и выиграла титул чемпиона мира в 2023-м. Ожидается, что следующим летом он будет руководить сборной на Олимпийских играх в Париже.

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