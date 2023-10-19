Федерация баскетбола Германии не хочет разрешать Гордону Херберту возглавить «Виллербан»

Теги Turkish Airlines EuroLeague сборная Германии АСВЕЛ Виллербан Горди Херберт Баскетбол

Федерация баскетбола Германии не хочет давать Гордону Херберту разрешение на подписание контракта в Евролиге и совмещение работы в сборной Германии и французском «Виллербане»,  сообщает BasketNews.

Позиция федерации усложняет шансы Херберта на возвращение в Евролигу после 15-летнего отсутствия, учитывая его стремление сохранить должность в сборной Германии.

Под руководством Херберта Германия завоевала бронзовую медаль на Евробаскете-2022 и выиграла титул чемпиона мира в 2023-м. Ожидается, что следующим летом он будет руководить сборной на Олимпийских играх в Париже.

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