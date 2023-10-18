Горди Херберт может сменить Ти Джей Паркера на посту главного тренера «Виллербана»

«Виллербан» может отправить в отставку главного тренера .

Как сообщает BasketNews, французский клуб всерьез рассматривает вариант с приглашением Горди Херберта.

64-летний Херберт, который привел сборную Германии к третьему месту на Евробаскет-2022 и золотым наградам ЧМ-2023, ранее уже работал во Франции с «Парижем» и «По-Ортезом».

« » стартовал в с трех поражений со средней разницей 17,3 очка.

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