Горди Херберт может сменить Ти Джей Паркера на посту главного тренера «Виллербана»

Теги Turkish Airlines EuroLeague сборная Германии чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Ти Джей Паркер Горди Херберт Баскетбол

«Виллербан» может отправить в отставку главного тренера Ти Джей Паркера.

Как сообщает BasketNews, французский клуб всерьез рассматривает вариант с приглашением Горди Херберта.

64-летний Херберт, который привел сборную Германии к третьему месту на Евробаскет-2022 и золотым наградам ЧМ-2023, ранее уже работал во Франции с «Парижем» и «По-Ортезом».

«Виллербан» стартовал в Евролиге с трех поражений со средней разницей 17,3 очка.

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2 комментария

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Медведь (тот самый)
Ды хоть Фил Джексон. С таким составом - это и есть их удел, плестись в нижней трети таблицы в Евролиге. Ни одной звезды (ну Одеколон с ярмарки едет, сорри), по сути команда ролевиков и костоломов
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goducks
Вот это Родионов Херберта за 8 месяцев прокачал ;)
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