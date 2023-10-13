В «Виллербане» обсуждают возможную отставку Ти Джей Паркера после неудачного старта сезона

В руководстве « » обсуждают возможную отставку главного тренера .

У французского клуба увеличился бюджет (21 миллион евро) и появились новые игроки, но в Евролиге-23/24 команда стартовала с двух поражений, включая разгром от «Партизана» (62:88).

Ти Джей Паркер приходится младшим братом президенту клуба . У него контракт с «Виллербаном» до 2026 года.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее