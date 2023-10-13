В «Виллербане» обсуждают возможную отставку Ти Джей Паркера после неудачного старта сезона

Теги Тони Паркер Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Ти Джей Паркер Баскетбол

В руководстве «Виллербане» обсуждают возможную отставку главного тренера Ти Джей Паркера.

У французского клуба увеличился бюджет (21 миллион евро) и появились новые игроки, но в Евролиге-23/24 команда стартовала с двух поражений, включая разгром от «Партизана» (62:88).

Ти Джей Паркер приходится младшим братом президенту клуба Тони Паркеру. У него контракт с «Виллербаном» до 2026 года.

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