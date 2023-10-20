Горди Херберт: «Я не покину сборную Германии»
Главный тренер сборной Германии Горди Херберт успокоил поклонников команды, пообещав, что не станет покидать пост.
«Я не покину сборную Германии, никто не должен переживать по этому поводу», – заявил Херберт.
Ранее сообщалось, что Херберт является основным кандидатом на должность главного тренера «Виллербана», если клуб отправит в отсавку Ти Джей Паркера.
Вскоре выяснилось, что Федерация баскетбола Германии не хочет давать Херберту разрешение на подписание контракта в Евролиге и совмещение работы в сборной и клубе.
Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне
Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду
Комментарии