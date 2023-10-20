Горди Херберт: «Я не покину сборную Германии»

Теги Turkish Airlines EuroLeague сборная Германии чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Ти Джей Паркер Горди Херберт Баскетбол

Главный тренер сборной Германии Горди Херберт успокоил поклонников команды, пообещав, что не станет покидать пост.

«Я не покину сборную Германии, никто не должен переживать по этому поводу», – заявил Херберт.

Ранее сообщалось, что Херберт является основным кандидатом на должность главного тренера «Виллербана», если клуб отправит в отсавку Ти Джей Паркера.

Вскоре выяснилось, что Федерация баскетбола Германии не хочет давать Херберту разрешение на подписание контракта в Евролиге и совмещение работы в сборной и клубе.

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