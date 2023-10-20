Горди Херберт: «Я не покину сборную Германии»

Главный тренер сборной Германии Горди Херберт успокоил поклонников команды, пообещав, что не станет покидать пост.

«Я не покину сборную Германии, никто не должен переживать по этому поводу», – заявил Херберт.

Ранее сообщалось, что Херберт является основным кандидатом на должность главного тренера « », если клуб отправит в отсавку .

Вскоре выяснилось, что Федерация баскетбола Германии не хочет давать Херберту разрешение на подписание контракта в и совмещение работы в сборной и клубе.

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