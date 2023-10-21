Израильская команда «Рамат-Хашарон» снялась с женского Еврокубка-23/24

Теги происшествия Еврокубок жен Рамат-Хашарон жен Баскетбол

Женский Еврокубок ФИБА объявил о том, что израильская команда «Рамат-Хашарон» решила отказаться от участия в сезоне-23/24.

В результате войны между ХАМАС и Израилем матчи с участием клубов этой страны требуют усиленных мер безопасности, что влечет дополнительные финансовые затраты. Соперники «Рамат-Хашарон» оказались не готовы брать на себя высокие расходы по размещению клуба, что стало основной причиной снятия с Еврокубка.

«Латте-Монпелье», «Герника» и «Сосновец» будут бороться за выход из группы без участия «Рамат-Хашарон», все игры против израильского клуба отменены.

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