Брэндон Миллер назван ответчиком по иску о причинении смерти по неосторожности. В январе он принес товарищу оружие, из которого позднее была убита девушка

Теги происшествия Шарлотт НБА NCAA университет Алабама Брэндон Миллер Баскетбол

Форвард «Хорнетс» Брэндон Миллер является ответчиком по иску о причинении смерти по неосторожности, поданному семьей Джамеа Харрис, которая была застрелена 15 января в Тускалусе (штат Алабама).

Мать Харрис, Декарла Херд, подала иск против Миллера и еще двух человек в пятницу в окружной суд США Западного округа штата Алабама. Двое других – бывший форвард баскетбольной команды университета Алабамы Дариус Майлз и Майкл Дэвис – ранее были обвинены в убийстве и ожидают суда.

Миллеру не было предъявлено никаких обвинений, хотя полицейский следователь доказал, что Миллер присутствовал на месте убийства и достал орудие убийства из своей машины. Через своих адвокатов Миллер отрицал свою осведомленность о том, что Майлз собирался сделать с оружием.

«Майлз, Дэвис и Миллер знали или должны были знать, что принесение опасного оружия, скорее всего, приведет к причинению вреда окружающим», – пишут адвокаты Херд в исковом заявлении.

«Семья хотела бы услышать показания всех трех молодых людей, участвовавших в расследовании, о том, что они делали, говорили и видели. Семья хотела бы получить возможность через своих адвокатов выяснить, почему и как пистолет был доставлен на место происшествия, в результате которого погибла их дочь. После того как мы получим возможность оценить доказательства по делу, мы сможем принять решение о степени виновности каждого из них», – сказали адвокаты ESPN.

Миллер был выбран «Шарлотт» вторым номером на драфте НБА-2023.

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3 комментария

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Максим Макеев
в шарлотт вообще есть игроки без статьи?
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Никита Мелентьев
Ну вобще типичный "Шарлотт момент". Сейчас паренек получит срок за какую-нибудь вооруженную группу лиц, и поедет травить байки про лучшего игрока Пола Джорджа в окружную тюрьму штата Огайо, или еще куда.
А менеджмент Шарлотт скажет: "Ну как такое можно было предположить?". А Хэндерсон станет лучшим новичком лиги, например.
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Timur Gabdullin
Станет ли парень самым топовым пиком в истории Шарлотт сев до первого сыгранного матча?
+1
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