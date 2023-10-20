Брэндон Миллер назван ответчиком по иску о причинении смерти по неосторожности. В январе он принес товарищу оружие, из которого позднее была убита девушка

Форвард «Хорнетс» является ответчиком по иску о причинении смерти по неосторожности, поданному семьей Джамеа Харрис, которая была застрелена 15 января в Тускалусе (штат Алабама).

Мать Харрис, Декарла Херд, подала иск против Миллера и еще двух человек в пятницу в окружной суд США Западного округа штата Алабама. Двое других – бывший форвард баскетбольной команды университета Алабамы Дариус Майлз и Майкл Дэвис – ранее были обвинены в убийстве и ожидают суда.

Миллеру не было предъявлено никаких обвинений, хотя полицейский следователь доказал, что Миллер присутствовал на месте убийства и достал орудие убийства из своей машины. Через своих адвокатов Миллер отрицал свою осведомленность о том, что Майлз собирался сделать с оружием.

«Майлз, Дэвис и Миллер знали или должны были знать, что принесение опасного оружия, скорее всего, приведет к причинению вреда окружающим», – пишут адвокаты Херд в исковом заявлении.

«Семья хотела бы услышать показания всех трех молодых людей, участвовавших в расследовании, о том, что они делали, говорили и видели. Семья хотела бы получить возможность через своих адвокатов выяснить, почему и как пистолет был доставлен на место происшествия, в результате которого погибла их дочь. После того как мы получим возможность оценить доказательства по делу, мы сможем принять решение о степени виновности каждого из них», – сказали адвокаты ESPN.

Миллер был выбран « » вторым номером на драфте НБА-2023.

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