Форвард « » подал в суд на компанию Maree, которая занимается производством кроватей премиум класса, за невыполнение обещаний и незаконное использование его фотографии в рекламной кампании, сообщает Sportico.

Игрок требует возмещения в размере 95 391 доллара и хочет, чтобы компания перестала использовать его имя и фотографии.

Компания Maree без разрешения использовала фотографию Адетокумбо в одном из постов в социальной сети для привлечения новых клиентов и увеличения популярности бренда.

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