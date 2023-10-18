Яннис Адетокумбо подал в суд на компанию по производству кроватей за использование его фотографии в рекламе
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо подал в суд на компанию Maree, которая занимается производством кроватей премиум класса, за невыполнение обещаний и незаконное использование его фотографии в рекламной кампании, сообщает Sportico.
Игрок требует возмещения в размере 95 391 доллара и хочет, чтобы компания перестала использовать его имя и фотографии.
Компания Maree без разрешения использовала фотографию Адетокумбо в одном из постов в социальной сети для привлечения новых клиентов и увеличения популярности бренда.
Переход Лилларда в «Бакс» сломал коэффициенты на победителя НБА. Что произошло?
1 комментарий