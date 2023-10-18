Между игроками «Фенербахче» и «Панатинаикоса» возникла небольшая стычка после матча Евролиги

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Между игроками «Фенербахче» и «Панатинаикоса» возникла небольшая стычка в середине площадки после победного для турецкой команды матча Евролиги.

По словам плеймейкера «Фенербахче» Скотти Уилбекина, баскетболисты «Пао» нарушили неписаное правило, когда собрались в кучку в центральном круге прямо на логотипе клуба из Стамбула.

«Они пытались собраться в середине площадки, прямо на нашем логотипе. Я подумал, что так делать нельзя», – заявил Уилбекин.

Игроков двух команд удалось быстро разнять.

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