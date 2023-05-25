Журналист Киф Смит: «Прогресс Патрика Уильямса имеет первостепенное значение для «Чикаго»

Теги Чикаго НБА Патрик Уильямс Баскетбол

Журналист Spotrac Киф Смит считает, что на форварда «Чикаго» Патрика Уильямса в следующем году ляжет больше ответственности.

«Из молодых игроков команды Патрик Уильямс должен получить более важную игровую роль в следующем сезоне. Он увеличил количество и процент попадания трехочковых бросков. Уильямс также улучшил свои действия на площадке без мяча в руках.

Следующий сезон – возможность для ветеранов команды передать Уильямсу еще больше ответственности, так как его прогресс имеет первостепенное значение», – пишет журналист.

Форвард принял участие во всех 82 играх прошедшего сезона. Совершая 3,4 попытки броска из-за дуги за матч, он реализовал 41,5% из них (1,9 – 39,1% в дебютном сезоне).

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

«Денвер Наггетс» – впервые в финале НБА! Всухую обыграли «Лейкерс» и заставили Леброна думать об уходе на пенсию

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melo
ну в 4м сезоне уже точно должен превратится в кавая..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий