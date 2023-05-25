Журналист Киф Смит: «Прогресс Патрика Уильямса имеет первостепенное значение для «Чикаго»

Журналист Spotrac Киф Смит считает, что на форварда « » в следующем году ляжет больше ответственности.

«Из молодых игроков команды Патрик Уильямс должен получить более важную игровую роль в следующем сезоне. Он увеличил количество и процент попадания трехочковых бросков. Уильямс также улучшил свои действия на площадке без мяча в руках.

Следующий сезон – возможность для ветеранов команды передать Уильямсу еще больше ответственности, так как его прогресс имеет первостепенное значение», – пишет журналист.

Форвард принял участие во всех 82 играх прошедшего сезона. Совершая 3,4 попытки броска из-за дуги за матч, он реализовал 41,5% из них (1,9 – 39,1% в дебютном сезоне).

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