Демар Дерозан о Карузо, Беверли и Уильямсе: «Удивительно, насколько они гордятся тем, что являются хорошими защитниками»
Лидер «Чикаго» Демар Дерозан ответил, как команде помогает наличие защитных специалистов: Алекса Карузо, Патрика Беверли и Патрика Уильямса.
«Мы подпитываемся от этих ребят. Это заразительно. Удивительно, насколько они гордятся тем, что являются хорошими защитниками. Даже лидеры команды должны следовать за ними. Они сфокусированы, перехватывают мяч, совершают ключевые защитные действия, жертвуют собой, ныряя за мячом. Это подстегивает нас», – пояснил Дерозан.
«Чикаго» в пятницу в гостях сыграет с «Майами» в матче за выход в плей-офф.
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