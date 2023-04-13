Демар Дерозан о Карузо, Беверли и Уильямсе: «Удивительно, насколько они гордятся тем, что являются хорошими защитниками»

Теги Чикаго Майами НБА Демар Дерозан Патрик Беверли Алекс Карузо Патрик Уильямс Баскетбол

Лидер «Чикаго» Демар Дерозан ответил, как команде помогает наличие защитных специалистов: Алекса Карузо, Патрика Беверли и Патрика Уильямса.

«Мы подпитываемся от этих ребят. Это заразительно. Удивительно, насколько они гордятся тем, что являются хорошими защитниками. Даже лидеры команды должны следовать за ними. Они сфокусированы, перехватывают мяч, совершают ключевые защитные действия, жертвуют собой, ныряя за мячом. Это подстегивает нас», – пояснил Дерозан.

«Чикаго» в пятницу в гостях сыграет с «Майами» в матче за выход в плей-офф.

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2 комментария

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Александр Спирин
Об отсутствии лидера в Мавс.
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Jan Paskel
Лидер команды - это тот, за кем следует коллектив.

Если лидер сам следует за кем-то - какой он ##### лидер?
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