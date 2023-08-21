Марк Эверсли: «В течение первых трех лет Патрик Уильямс порой блистал. Я хочу, чтобы он блистал чаще, был более последовательным»

Генеральный менеджер « » Марк Эверсли верит в прогресс четвертого номера драфта-2020 .

«В течение первых трех лет он порой блистал. Я хочу, чтобы он блистал чаще, был более последовательным. В нем это есть. Многое из этого приходит с прогрессом за пределами площадки.

И я могу сказать, что он начинает расти. Он начинает понимать. У него все начинает получаться. И когда он соберет все воедино – а он соберет – у нас может получиться нечто особенное», – сказал Эверсли.

Форвард принял участие во всех 82 играх прошедшего сезона. Уильямс набирал в среднем 10,2 очка и 4 подбора при 41,5% реализации трехочковых бросков.

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