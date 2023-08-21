Марк Эверсли: «В течение первых трех лет Патрик Уильямс порой блистал. Я хочу, чтобы он блистал чаще, был более последовательным»

Теги Чикаго НБА Патрик Уильямс Марк Эверсли Баскетбол

Генеральный менеджер «Чикаго» Марк Эверсли верит в прогресс четвертого номера драфта-2020 Патрика Уильямса.

«В течение первых трех лет он порой блистал. Я хочу, чтобы он блистал чаще, был более последовательным. В нем это есть. Многое из этого приходит с прогрессом за пределами площадки.

И я могу сказать, что он начинает расти. Он начинает понимать. У него все начинает получаться. И когда он соберет все воедино – а он соберет – у нас может получиться нечто особенное», – сказал Эверсли.

Форвард принял участие во всех 82 играх прошедшего сезона. Уильямс набирал в среднем 10,2 очка и 4 подбора при 41,5% реализации трехочковых бросков.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Потапкин
процент лютый канеш. найдёт себя, стопроц
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdulla
Необходим трейд в Оклахому и тогда они чуть-чуть и пятёрку Уильямсов выпустят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий